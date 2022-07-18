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Зеленський прокоментував вчинок хлопця, який вийшов на вулиці окупованого Маріуполя із прапором України

Зеленський прокоментував вчинок хлопця, який вийшов на вулиці окупованого Маріуполя із прапором України

Київ • УНН

 • 429877 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський прокоментував вчинок хлопця, який вийшов на вулиці окупованого Маріуполя із прапором України. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок", - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Деталі

Президент зазначив, що цей хлопець – один із багатьох українців, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію.

"Росія тримає більшість із них в інформаційному вакуумі. Щодня закидає окуповані території новою брехнею про Україну та про наші дії. Але попри пропаганду й залякування люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

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