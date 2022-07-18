Зеленський прокоментував вчинок хлопця, який вийшов на вулиці окупованого Маріуполя із прапором України

Цитата

"Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок", - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Деталі

Президент зазначив, що цей хлопець – один із багатьох українців, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію.

"Росія тримає більшість із них в інформаційному вакуумі. Щодня закидає окуповані території новою брехнею про Україну та про наші дії. Але попри пропаганду й залякування люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Перша леді України виступить перед Конгресом США.