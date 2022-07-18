Зеленский прокомментировал поступок парня, вышедшего на улицы оккупированного Мариуполя с флагом Украины

ukru
13:08 • 5386 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 27263 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 44552 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 76375 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 114738 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124739 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112502 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141719 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139903 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114110 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 77499 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 67421 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 34214 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 30374 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 77751 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 76446 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 77751 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240636 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270476 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207339 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 15443 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 114738 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103496 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121254 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123648 просмотра
Актуальное
Зеленский прокомментировал поступок парня, вышедшего на улицы оккупированного Мариуполя с флагом Украины

Зеленский прокомментировал поступок парня, вышедшего на улицы оккупированного Мариуполя с флагом Украины

Киев • УНН

 • 429876 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал поступок парня, вышедшего на улицы оккупированного Мариуполя с флагом Украины. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Сегодня новостями разошлась фотография парня из Мариуполя, который вышел на улицу города с украинским флагом. Вышел к остаткам здания драмтеатра, разрушенного российскими войсками. Это было очень смело. И я хочу поблагодарить его за этот поступок", - сказал Зеленский в своем обращении.

Детали

Президент отметил, что этот парень – один из многих украинцев, ожидающих возвращения Украины и которые ни при каких обстоятельствах не примут оккупацию.

"Россия держит большинство из них в информационном вакууме. Ежедневно забрасывает оккупированные территории новой ложью об Украине и о наших действиях. Но несмотря на пропаганду и запугивание люди не только не забывают об Украине, но и демонстрируют, что они действительно думают и чего стремятся ", – отметил Зеленский.

Напомним

Первая леди Украины выступит перед Конгрессом США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы