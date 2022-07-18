ЗСУ змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат, - Зеленський

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"Збройні Сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів", - йдеться у зверненні.

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Зеленський зазначив, що Україна звільнить усі міста від окупації.

"Питання – тільки час. І поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні, як сьогодні – ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах у Харківській області, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Зеленський прокоментував вчинок хлопця, який вийшов на вулиці окупованого Маріуполя із прапором України.