ВСУ закрепляются на занятых территориях, враг деморализован – Силы обороны Юга

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«Наши подразделения ведут позиционные бои и закрепляются на территориях. Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем контролировать транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Также мы продолжаем уничтожать командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники. Их там достаточно для того, чтобы бои продолжались, но мы в состоянии с ними справиться», – сообщила Гуменюк.

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По ее словам, у врага снижен моральный дух, масштабы которого с каждым днем ​​наращиваются.

«Они видят те подразделения, которые якобы являются резервом и должны олицетворять новые силы. Но на самом деле это перебрасывание подразделений с одного направления на другое, эдакая имитация подтягивания резервов, чтобы свои успокоились. Но военные между собой общаются и отдают себе отчет, что это не так. Поэтому продолжают мечтать о получении легкого ранения, чтобы отправиться домой», – отметила Гуменюк.

Напомним

В результате действий Вооруженных Сил Украины российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонщины.