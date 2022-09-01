ЗСУ закріплюються на зайнятих територіях, ворог деморалізований – Сили оборони Півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Підрозділи ЗСУ закріплюються на території півдня та продовжують тримати під контролем логістичні шляхи, по яким росіяни перекидають нові сили. Натомість ворог деморалізований і мріє про повернення додому. Про це на брифінгу повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентра сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.
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«Наразі наші підрозділи ведуть позиційні бої і закріплюються на територіях. Ми продовжуємо нищити запаси ворога, продовжуємо тримати під контролем транспортні шляхи, за якими вони намагаються підтягувати резерви. Також ми продовжуємо нищити їхні командні пункти і місця зосередження особового складу та техніки. Їх там достатньо для того, щоб бої тривали, але ми в змозі з ними впоратися», – повідомила Гуменюк.
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За її словами, у ворога знижений моральний дух, масштаби якого з кожним днем нарощуються.
«Вони бачать ті підрозділи, які нібито є резервом і повинні уособлювати нові сили. Та насправді це перекидання підрозділів з одного напрямку на інший, така собі імітація підтягування резервів, щоб свої ж заспокоїлися. Але військові між собою спілкуються і усвідомлюють, що це не так. Тож продовжують мріяти про отримання легкого поранення, аби відправитися додому», – зазначила Гуменюк.
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