"ВСУ на подходе, как сезон арбузов": ГУР показало листовки партизан в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины показало, какие послания оставляют оккупантам в Херсоне украинские партизаны, информирует УНН.
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"У кого еще есть сомнения, существуют ли украинские партизаны? Они решают очень "деликатные" задачи, приближая нашу победу! Мы продолжаем искать цели для HIMARS! Страна на вас рассчитывает! Херсон – это Украина!" – отметили в ГУР.
Напомним
Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона на вопрос об ударах по Антоновскому мосту ответила, что они были, но филигранные.
Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что проезд по Антоновскому мосту в Херсоне невозможен.