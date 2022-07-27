"ВСУ на подходе, как сезон арбузов": ГУР показало листовки партизан в Херсоне

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09:00 • 30938 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 109079 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 121788 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 110762 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140706 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139533 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113899 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 107047 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 10:03 • 111493 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 206204 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины показало, какие послания оставляют оккупантам в Херсоне украинские партизаны, информирует УНН.

Цитата

"У кого еще есть сомнения, существуют ли украинские партизаны? Они решают очень "деликатные" задачи, приближая нашу победу! Мы продолжаем искать цели для HIMARS! Страна на вас рассчитывает! Херсон – это Украина!" – отметили в ГУР.

Напомним

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона на вопрос об ударах по Антоновскому мосту ответила, что они были, но филигранные.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что проезд по Антоновскому мосту в Херсоне невозможен.

Украинские Национальные Новости

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