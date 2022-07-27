"ЗСУ на підході, як сезон кавунів": ГУР показало листівки партизанів у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України показало, які послання залишають окупантам у Херсоні українські партизани, інформує УНН.
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"В когось ще є сумніви, чи існують українські партизани? Вони вирішують дуже "делікатні" завдання, наближаючи нашу перемогу! Ми продовжуємо шукати цілі для HIMARS! Країна на вас розраховує! Херсон – це Україна!" – зазначили в ГУР.
Нагадаємо
Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону на запитання про удари по Антонівському мосту відповіла, що вони були, але філігранні.
Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що проїзд Антонівським мостом у Херсоні неможливий.