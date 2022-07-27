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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43737 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 91299 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 129137 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 180489 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 177061 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 174045 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 150229 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116168 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 109151 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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"ЗСУ на підході, як сезон кавунів": ГУР показало листівки партизанів у Херсоні

"ЗСУ на підході, як сезон кавунів": ГУР показало листівки партизанів у Херсоні

Київ • УНН

 • 206208 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України показало, які послання залишають окупантам у Херсоні українські партизани, інформує УНН.

Цитата

"В когось ще є сумніви, чи існують українські партизани? Вони вирішують дуже "делікатні" завдання, наближаючи нашу перемогу! Ми продовжуємо шукати цілі для HIMARS! Країна на вас розраховує! Херсон – це Україна!" – зазначили в ГУР.

Нагадаємо

Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону на запитання про удари по Антонівському мосту відповіла, що вони були, але філігранні.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що проїзд Антонівським мостом у Херсоні неможливий.

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