"ЗСУ на підході, як сезон кавунів": ГУР показало листівки партизанів у Херсоні

Цитата

"В когось ще є сумніви, чи існують українські партизани? Вони вирішують дуже "делікатні" завдання, наближаючи нашу перемогу! Ми продовжуємо шукати цілі для HIMARS! Країна на вас розраховує! Херсон – це Україна!" – зазначили в ГУР.

Нагадаємо

Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону на запитання про удари по Антонівському мосту відповіла, що вони були, але філігранні.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що проїзд Антонівським мостом у Херсоні неможливий.