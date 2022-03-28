ВСУ уже 12 раз уничтожили оккупационные войска в Чернобаевке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Оккупанты уже в 12-й раз получили "сюрпиз" от военных Украины в районе Чернобаевки. Об этом сообщил советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"Ну и, наконец, приятный, хотя и закономерный сюрприз – Чернобаевка 12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас", – говорится в сообщении.
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27 марта Вооруженные силы Украины одиннадцатый раз атаковали силы захватчиков, сосредоточенные в Чернобыевке.