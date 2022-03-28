ЗСУ вже 12 раз знищили окупаційні війська у Чорнобаївці

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"Ну і, нарешті, приємний, хоча і закономірний сюрприз - Чорнобаївка 12, трапилася і продовжує траплятися прямо зараз", - йдеться у повідомленні.

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27 березня Збройні сили України 11-тий раз атакували сили загарбників, зосереджені в Чорнобаївці.