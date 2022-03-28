ЗСУ вже 12 раз знищили окупаційні війська у Чорнобаївці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Окупанти вже 12-тий раз отримали "сюрпиз" від військових України у районі Чорнобаївки. ПРо це повідомив радник Офісу Президента України Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Ну і, нарешті, приємний, хоча і закономірний сюрприз - Чорнобаївка 12, трапилася і продовжує траплятися прямо зараз", - йдеться у повідомленні.
Деталі
27 березня Збройні сили України 11-тий раз атакували сили загарбників, зосереджені в Чорнобаївці.