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Удар ВСУ по врагу в Новой Каховке: уничтожены ПВО и десятки оккупантов

Киев • УНН

 • 184175 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. По предварительным данным, в результате утреннего удара ВСУ по российским оккупантам во временно захваченной Новой Каховке Херсонской области были уничтожены враждебные склады боекомплектов и ПВО. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, информирует УНН.

Детали

По данным Братчука, украинские военные:

  • уничтожили склад боекомплктов;
  • уничтожили вражескую противовоздушную оборону (ПВО);
  • ликвидировали и ранили несколько десятков оккупантов.

Он добавил, что информация еще уточняется.

Дополнение 

Утром советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что в Новой Каховке ВСУ ударили по вражескому складу боеприпасов.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украине достигли уже около 36,9 тыс. человек, 1637 танков и сотен единиц другой военной техники. 

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