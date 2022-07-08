Удар ВСУ по врагу в Новой Каховке: уничтожены ПВО и десятки оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. По предварительным данным, в результате утреннего удара ВСУ по российским оккупантам во временно захваченной Новой Каховке Херсонской области были уничтожены враждебные склады боекомплектов и ПВО. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, информирует УНН.
Детали
По данным Братчука, украинские военные:
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- уничтожили склад боекомплктов;
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- уничтожили вражескую противовоздушную оборону (ПВО);
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- ликвидировали и ранили несколько десятков оккупантов.
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Он добавил, что информация еще уточняется.
Дополнение
Утром советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что в Новой Каховке ВСУ ударили по вражескому складу боеприпасов.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украине достигли уже около 36,9 тыс. человек, 1637 танков и сотен единиц другой военной техники.