Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 37 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36,9 тис. осіб, 1637 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1637 (+35),
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- бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14),
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- артилерійських систем – 828 (+13),
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- РСЗВ - 247 (+0),
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- засобів ППО - 107 (+0),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 187 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),
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- крилатих ракет - 155 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 (+20),
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- спецтехніки - 66 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб інформує, що російські окупанти вели наступ в напрямку Верхньокам'янського.