Російські окупанти вели наступ в напрямку Верхньокам’янського
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Російські окупанти вели наступ в напрямку Верхньокам’янського, мають частковий успіх. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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"На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам’янського, має частковий успіх", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Російські окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.