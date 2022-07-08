Російські окупанти вели наступ в напрямку Верхньокам’янського

Цитата

"На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам’янського, має частковий успіх", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.