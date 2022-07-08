Российские оккупанты вели наступление в направлении Верхнекаменского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты вели наступление в направлении Верхнекамянского, имеют частичный успех. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
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"На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григоровки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекамянского, Звановки и Раздолевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекамянского, имеет частичный успех", – говорится в сообщении.
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Российские оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.