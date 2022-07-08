Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 37 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,9 тыс. человек, 1637 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 36 900 (+250) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1637 (+35),
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- боевых бронированных машин ‒ 3811 (+14),
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- артиллерийских систем – 828 (+13),
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- РСЗО – 247 (+0),
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- средств ПВО - 107 (+0),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 187 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2),
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- крылатых ракет – 155 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20),
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- спецтехники – 66 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб информирует, что российские оккупанты вели наступление в направлении Верхнекаменского.