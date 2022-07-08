Удар ЗСУ по ворогу в Новій Каховці: знищено ППО та десятки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. За попередніми даними, внаслідок ранкового удару ЗСУ по російських окупантах у тимчасово захопленій Новій Каховці Херсонської області було знищено ворожі склад боєкомплектів та ППО. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, інформує УНН.
Деталі
За даними Братчука, українські військові:
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- знищили склад боєкомплктів;
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- знищили ворожу протиповітяну оборону (ППО);
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- ліквідували та поранили кілька десятків окупантів.
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Він додав, що інфомація ще уточнюється.
Доповнення
Вранці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що у Новій Каховці ЗСУ вдарили по ворожому складу боєприпасів.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сягнули вже близько 36,9 тис. осіб, 1637 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.