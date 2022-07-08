Удар ЗСУ по ворогу в Новій Каховці: знищено ППО та десятки окупантів

Деталі

За даними Братчука, українські військові:



знищили склад боєкомплктів;



знищили ворожу протиповітяну оборону (ППО);



ліквідували та поранили кілька десятків окупантів.



Він додав, що інфомація ще уточнюється.

Доповнення

Вранці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що у Новій Каховці ЗСУ вдарили по ворожому складу боєприпасів.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сягнули вже близько 36,9 тис. осіб, 1637 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.