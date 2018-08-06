ВСУ начали новые учения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Вооруженные силы Украины начали новый комплекс учений "Жара-2018". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Учениями предполагается отработка штабами и воинскими частями всех видов и родов войск Вооруженных Сил Украины практических действий по управлению при выполнении задач в различных регионах Украины, в частности, ведения территориальной обороны.
Основное внимание будет сосредоточено на юго-восточном и южном направлениях.
Комплекс учений "Жара-2018" завершится стратегическим командно-штабным учением, которое состоится в сентябре текущего года.
К выполнению задач также будут привлечены Силы специальных операций, которые в течение двух лет существования приобрели основные оперативные (специальные) способности.
Как сообщал УНН, СБУ приняла участие в контрдиверсионных учениях в Одесской области.