ВСУ начали новые учения

Учениями предполагается отработка штабами и воинскими частями всех видов и родов войск Вооруженных Сил Украины практических действий по управлению при выполнении задач в различных регионах Украины, в частности, ведения территориальной обороны.



Основное внимание будет сосредоточено на юго-восточном и южном направлениях.

Комплекс учений "Жара-2018" завершится стратегическим командно-штабным учением, которое состоится в сентябре текущего года.



К выполнению задач также будут привлечены Силы специальных операций, которые в течение двух лет существования приобрели основные оперативные (специальные) способности.

Как сообщал УНН, СБУ приняла участие в контрдиверсионных учениях в Одесской области.