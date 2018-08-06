ЗСУ розпочали нові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Збройні сили України розпочали новий комплекс навчань "Спека-2018". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Навчаннями передбачається відпрацювання штабами та військовими частинами усіх видів та родів військ Збройних Сил України практичних дій з управління під час виконання завдань у різних регіонах України, зокрема, щодо ведення територіальної оборони.
Основна увага буде зосереджена на південно-східному та південному напрямках.
Комплекс навчань "Спека-2018" завершиться стратегічним командно-штабним навчанням, що відбудеться у вересні поточного року.
До виконання завдань також будуть залучені Сили спеціальних операцій, які протягом двох років існування набули основних оперативних (спеціальних) спроможностей.
Як повідомляв УНН, СБУ взяла участь у контрдиверсійних навчаннях у Одеській області.