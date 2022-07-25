С помощью Bayraktar подбили российский катер "Раптор" - спикер Одесской ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. С помощью беспилотника Bayraktar TB2 повредили российский катер «Раптор». Оккупанты загрузили его на буксир и повезли в подконтрольный рф порт для ремонта. Об этом сообщил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, информирует УНН.
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«Катер П-275 типа «Раптор» оккупантов поврежден с помощью Bayraktar TB2 и эвакуирован в один из подконтрольных рф портов. Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго», - заявил он.
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