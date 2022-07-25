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09:00 • 30748 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С помощью Bayraktar подбили российский катер "Раптор" - спикер Одесской ОВА

С помощью Bayraktar подбили российский катер "Раптор" - спикер Одесской ОВА

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КИЕВ. 25 июля. УНН. С помощью беспилотника Bayraktar TB2 повредили российский катер «Раптор». Оккупанты загрузили его на буксир и повезли в подконтрольный рф порт для ремонта. Об этом сообщил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Катер П-275 типа «Раптор» оккупантов поврежден с помощью Bayraktar TB2 и эвакуирован в один из подконтрольных рф портов. Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго», - заявил он.

Дополнение 

Украинские военные в Лазурном в Херсонской области уничтожили сверхсовременную российскую станцию ​​ радиолокации 48Я6-К1 «Подлет».

На юге ВСУ за сутки уничтожили 54 российских захватчиков. По данным ОК «Юг», украинской авиацией в течение боевого дня нанесено 6 ударов по враждебным скоплениям живой силы и техники, по опорному пункту. Окончательные данные доразведываются.

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