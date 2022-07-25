За допомогою Bayraktar підбили російський катер "Раптор" - речник Одеської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. За допомогою безпілотника Bayraktar TB2 пошкодили російський катер «Раптор». Окупанти завантажили його на буксир та повезли до підконтрольного рф порту для ремонту. Про це повідомив спікер голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram, інформує УНН.
Цитата
«Катер П-275 типу «Раптор» окупантів пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 та евакуйований в один із підконтрольних рф портів. Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго», - заявив він.
Доповнення
Українські військові в Лазурному на Херсонщині знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 «Подлёт».
На півдні ЗСУ за добу знищили 54 російських загарбників. За даними ОК «Південь», українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.