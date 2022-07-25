За допомогою Bayraktar підбили російський катер "Раптор" - речник Одеської ОВА

Цитата



«Катер П-275 типу «Раптор» окупантів пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 та евакуйований в один із підконтрольних рф портів. Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго», - заявив він.

Доповнення

Українські військові в Лазурному на Херсонщині знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 «Подлёт».

На півдні ЗСУ за добу знищили 54 російських загарбників. За даними ОК «Південь», українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.