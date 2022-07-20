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Українські військові знищили надсучасну російську радіолокаційну станцію на Херсонщині

Українські військові знищили надсучасну російську радіолокаційну станцію на Херсонщині

Київ • УНН

 • 264821 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Українські військові в Лазурному на Херсонщині знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 «Подлёт». Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України, передає УНН.

Цитата

«У Лазурному знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 Подлёт. Найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

На Херсонщині йде послідовне знищення ворога в тилу.

Так, 18 липня повідомлялося, що у Лазурному Херсонської області українські захисники знищили розташований у санаторії склад боєприпасів російських окупантів.

Просування українських військ на півдні відбувається повільно, але впевнено, вказували у Силах оборони. Основне досягнення наразі – це ураження командних пунктів і логістичних центрів, як склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Також є ураження техніки. 

І оголошення про успіхи Сил оборони обіцяють, як тільки воно буде закріплене.

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