Украинские военные уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинские военные в Лазурном Херсонской области уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 «Подлет». Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины, передает УНН.
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«В Лазурном уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 «Подлет». Самое интересное, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ», - говорится в сообщении.
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В Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу.
Так, 18 июля сообщалось, что в Лазурном Херсонской области украинские защитники уничтожили расположенный в санатории склад боеприпасов российских оккупантов.
Продвижение украинских войск на юге происходит медленно, но уверенно, указывали в Силах обороны. Основное достижение сейчас – это поражение командных пунктов и логистических центров, как склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Также есть поражение техники.
И объявления об успехах Сил обороны обещают, как только они будут закреплены.