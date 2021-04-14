ВСУ получили модернизированный вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Авиация Сухопутных войск ВСУ получила от “Укроборонпрома” отремонтированный и модернизированный вертолет Ми-8МТ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
Государственное предприятие “Конотопский авиаремонтный завод” Авиакон“, которое входит в состав Укроборонпрома, передало армейской авиации Сухопутных войск ВСУ отремонтирован и модернизирован вертолет Ми-8МТ.
Специалисты завода установили на машину Украинская системы активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства. Вертолет был оснащен двумя комплектами спутниковой навигационной системы, радиолокационным ответчиком, аварийным радиомаяком, твердотиловим аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Это позволяет выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО (Международной организации гражданской авиации).
Цитата
“Кроме того, отныне машина имеет современный радиовысотомер, высоконадежную коротковолновую радиостанцию, систему десантирования в два потока через грузовые створки и авиационный поисковый прожектор. Стоит добавить, что для выполнения полетов в сложных метеоусловиях есть возможность быстрого дооснащения этого вертолета современным импортным метеолокатором”, — информируют в “Укроборонпроме”.
Справка
“Авиакон” — единственное в Украине предприятие, которое обладает технологией полного цикла капитального ремонта вертолетов конструкции М.Л. Миля (за исключением ремонта главных редукторов и авиационных двигателей) и работ по переоборудованию и модернизации.
Напомним
Государственное предприятие “Львовский государственный авиационно-ремонтный завод”, входящий в состав концерна “Укроборонпром”, передало Воздушным силам Вооруженных сил Украины отремонтирован учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.