ЗСУ передали навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу концерну "Укроборонпром", передало Повітряним силам Збройних сил України відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", пише УНН.
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Зазначається, що літак успішно пройшов випробувальні польоти і відбув в один із бойових підрозділів Збройних сил України.
"МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача, що призначений для вишколу курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що ремонтні роботи відбувалися в умовах пандемії коронавірусу та пов'язаної з ним "економічної турбулентності".
В "Укроборонпромі" нагадують, що ЛДАРЗ - єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для української армії, а винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил України ЗСУ.
"Багатофункціональність МіГ-29 дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для завдання ударів по наземних цілях", - резюмують у пресцентрі концерну.
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