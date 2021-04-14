ЗСУ отримали модернізований вертоліт

Деталі

Державне підприємство “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон”, яке входить до складу Укроборонпрому, передало армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ відремонтований та модернізований вертоліт Мі-8МТ.

Фахівці заводу встановили на машину українські системи активного та пасивного захисту від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення та броньовані плити вітчизняного виробництва. Гвинтокрил було оснащено двома комплектами супутникової навігаційної системи, радіолокаційним відповідачем, аварійним радіомаяком, твердотіловим аварійно-експлуатаційним реєстратором польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу. Це дає змогу виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО (Міжнародної організації цивільної авіації).

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“Крім того, відтепер машина має сучасний радіовисотомір, високонадійну короткохвильову радіостанцію, систему десантування у два потоки через вантажні стулки та авіаційний пошуковий прожектор. Варто додати, що для виконання польотів у складних метеоумовах є можливість швидкого дооснащення цього гвинтокрила сучасним імпортним метеолокатором”, — інформують в “Укроборонпромі”.

Довідково

“Авіакон” — єдине в Україні підприємство, яке володіє технологією повного циклу капітального ремонту вертольотів конструкції М.Л. Міля (за винятком ремонту головних редукторів та авіаційних двигунів) та робіт з переобладнання і модернізації.

Нагадаємо

Державне підприємство “Львівський державний авіаційно-ремонтний завод”, що входить до складу концерну “Укроборонпром”, передало Повітряним силам Збройних сил України відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.