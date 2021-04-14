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ЗСУ отримали модернізований вертоліт

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Авіація Сухопутних військ ЗСУ отримала від “Укроборонпрому” відремонтований та модернізований вертоліт Мі-8МТ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Державне підприємство “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон”, яке входить до складу Укроборонпрому, передало армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ відремонтований та модернізований вертоліт Мі-8МТ.

Фахівці заводу встановили на машину українські системи активного та пасивного захисту від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення та броньовані плити вітчизняного виробництва. Гвинтокрил було оснащено двома комплектами супутникової навігаційної системи, радіолокаційним відповідачем, аварійним радіомаяком, твердотіловим аварійно-експлуатаційним реєстратором польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу. Це дає змогу виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО (Міжнародної організації цивільної авіації).

Цитата

“Крім того, відтепер машина має сучасний радіовисотомір, високонадійну короткохвильову радіостанцію, систему десантування у два потоки через вантажні стулки та авіаційний пошуковий прожектор. Варто додати, що для виконання польотів у складних метеоумовах є можливість швидкого дооснащення цього гвинтокрила сучасним імпортним метеолокатором”, — інформують в “Укроборонпромі”.

Довідково

“Авіакон” — єдине в Україні підприємство, яке володіє технологією повного циклу капітального ремонту вертольотів конструкції М.Л. Міля (за винятком ремонту головних редукторів та авіаційних двигунів) та робіт з переобладнання і модернізації.

Нагадаємо

Державне підприємство “Львівський державний авіаційно-ремонтний завод”, що входить до складу концерну “Укроборонпром”, передало Повітряним силам Збройних сил України відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.

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