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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ не заказывали новые танки "Оплот" из-за российских деталей

Киев • УНН

 • 40427 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. На вооружении ВСУ нет новых украинских танков "Оплот" из-за российских деталей, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

ВСУ не заказывали новые танки "Оплот" из-за российских деталей

В 2019 году Министерство обороны Украины не заключало контракты на изготовление танков БМ "Оплот".

Причиной этого стали российские детали в составе боевой машине. Поскольку их до сих пор не удалось заменить на украинские или иностранные аналоги.

"Причиной указанного стало поступление информации от государственного концерна "Укроборонпром" о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на разработке указанного танка изготовлялись в Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что ведутся исследовательские работы, чтобы провести импортозамещение российских составляющих. Техническое задание выдали Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения имени Морозова, впрочем, процесс еще продолжается.

Напомним, два года назад тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявлял, что армия получит новые танки "Оплот" в 2017 году. Однако в подразделения ВСУ боевые машины до сих пор не дошли.

Как сообщал УНН, Минобороны рассчитывало до конца апреля 2018 года договориться о закупке танков "Оплот".

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