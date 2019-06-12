ЗСУ не замовляли нові танки "Оплот" через російські деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На озброєнні ЗСУ немає нових українських танків "Оплот" через російські деталі, повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
У 2019 році Міністерство оборони України не укладало контракти на виготовлення танків БМ "Оплот".
Причиною цього стали російські деталі у складі в бойовій машині. Оскільки їх досі не вдалось замінити на українські чи іноземні аналоги.
"Причиною зазначеного стало надходження інформації від державного концерну "Укроборонпром" про неготовність до укладання державного контракту у зв’язку з потребою проведення робіт для імпортозаміщення певних складових, які на час розроблення зазначеного танка виготовлялись в Російській Федерації", – йдеться в повідомленні Міноборони.
У відомстві підкреслили, що ведуться дослідні роботи, аби провести імпортозаміщення російських складових. Технічне завдання видали Харківському конструкторському бюро машинобудування імені Морозова, втім, процес ще продовжується.
Нагадаємо, два роки тому тодішній президент України Петро Порошенко заявляв, що армія отримає нові танки "Оплот" в 2017 році. Проте до підрозділів ЗСУ бойові машини досі не дійшли.
Як повідомляв УНН, Міноборони розраховувало до кінця квітня 2018 року домовитися про закупівлю танків "Оплот".