Міноборони розраховує до кінця квітня домовитися про закупівлю танків "Оплот"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство оборони України розраховує до кінця квітня завершити укладання контракту з Харківським бронетанковим заводом імені Малишева контракт на поставку у цьому році першої партії новітніх танків "Оплот". Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.
"Щодо танку "Оплот", то ми у цьому році плануємо замовити першу партію. Все впирається у можливості ВПК. Виробництво танку "Оплот" частково залежало від російської комплектації. Сьогодні підприємство "Укроборонпрому" знайшло можливості замінити деякі елементи комплектації. Я дуже сподіваюся, що до кінця цього року ми їх отримаємо", - сказав Полторак.
Він додав, що для цього в Міноборони є фінансовий ресурс. "Думаю, до кінця квітня ми маємо завершити укладання цього контракту", - заявив міністр.
Нагадаємо, Україна здійснить експортну поставку одного танку "Оплот" до США.
Довідка УНН: "Оплот" - сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. Танк є докорінною модернізацією танка Т-84У та найновішим представником серії танків Т-84.