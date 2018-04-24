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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны рассчитывает до конца апреля договориться о закупке танков "Оплот"

Киев • УНН

 • 9459 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство обороны Украины рассчитывает до конца апреля завершить заключение контракта с Харьковским бронетанковым заводом имени Малышева контракт на поставку в этом году первой партии новейших танков "Оплот". Об этом в интервью ВВС Украина заявил министр обороны Степан Полторак, передает УНН.

Минобороны рассчитывает до конца апреля договориться о закупке танков "Оплот"

"Что касается танка "Оплот", то в этом году планируем заказать первую партию. Все упирается в возможности ВПК. Производство танка "Оплот" частично зависело от российской комплектации. Сегодня предприятие "Укроборонпрома" нашло возможности заменить некоторые элементы комплектации. Я очень надеюсь, что до конца этого года мы их получим", - сказал Полторак.

Он добавил, что для этого у Минобороны есть финансовый ресурс. "Думаю, до конца апреля мы должны завершить заключение этого контракта", - заявил министр.

Напомним, Украина осуществит экспортную поставку одного танка "Оплот" в США.

Справка УНН: "Оплот" - современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Танк является модернизацией танка Т-84У и новейшим представителем серии танков Т-84.

Украинские Национальные Новости

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