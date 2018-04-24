Минобороны рассчитывает до конца апреля договориться о закупке танков "Оплот"

"Что касается танка "Оплот", то в этом году планируем заказать первую партию. Все упирается в возможности ВПК. Производство танка "Оплот" частично зависело от российской комплектации. Сегодня предприятие "Укроборонпрома" нашло возможности заменить некоторые элементы комплектации. Я очень надеюсь, что до конца этого года мы их получим", - сказал Полторак.

Он добавил, что для этого у Минобороны есть финансовый ресурс. "Думаю, до конца апреля мы должны завершить заключение этого контракта", - заявил министр.

Напомним, Украина осуществит экспортную поставку одного танка "Оплот" в США.

Справка УНН: "Оплот" - современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Танк является модернизацией танка Т-84У и новейшим представителем серии танков Т-84.