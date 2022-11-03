ВСУ на востоке отразили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов — Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Герои Украины на восточном направлении отразили атаки российской оккупационной армии в районе 12 населенных пунктов.
Об этом Генштаб сообщил в утренней сводке, передает УНН.
Детали
Начались 253 сутки российского вторжения в Украину.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка в Донецкой области.
Напомним
ВСУ на юге уничтожили 8 рашистов и 4 склада с боеприпасами оккупантов.