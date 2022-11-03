ВСУ на востоке отразили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов — Генштаб

Детали

Начались 253 сутки российского вторжения в Украину.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка в Донецкой области.

Напомним

ВСУ на юге уничтожили 8 рашистов и 4 склада с боеприпасами оккупантов.