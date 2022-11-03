ЗСУ на півдні знищили 8 рашистів та 4 склади з боєприпасами окупантів

Деталі

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії виконали близько 150 вогневих завдань, та нанесли 1 авіаудар по скупченню живої сили противника та техніці.

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“За підтвердженою інформацією знищено: 8 рашистів, 2 танки, реактивну систему залпового вогню “Град”, інженерну машину розгородження ІМР-1, 9 одиниць автобронетехніки, 4 склади з боєприпасами (в Баштанському, і Бериславському районах), 6 залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворожої армії”,— йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що пошкоджено 1 танк, 5 одиниць автобронетехніки, реактивну систему залпового вогню “Град” та буксировану гаубицю Д-20. Решта втрат ворога уточнюється.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 73 270 осіб, 2714 танків, 277 літаків, 258 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.