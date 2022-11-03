ВСУ на юге уничтожили 8 рашистов и 4 склада с боеприпасами оккупантов

Детали

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудар по скоплению живой силы противника и технике.

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“По подтвержденной информации уничтожено: 8 рашистов, 2 танка, реактивная система залпового огня “Град”, инженерная машина разграждения ИМР-1, 9 единиц автобронетехники, 4 склада с боеприпасами (в Баштанском, и Берислав) районах), 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами вражеской армии”,— говорится в сообщении.

В командовании добавили, что поврежден 1 танк, 5 единиц автобронетехники, реактивная система залпового огня “Град” и буксированная гаубица Д-20. Остальные потери врага уточняются.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли уже около 73 270 человек, 2714 танков, 277 самолетов, 258 вертолетов и сотен единиц военной техники.