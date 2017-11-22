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ВСУ может использовать конфликт в "ЛНР" для улучшения ситуации в "серой зоне" - эксперт

ВСУ может использовать конфликт в "ЛНР" для улучшения ситуации в "серой зоне" - эксперт

Киев  •  УНН

 • 68151 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинские военные могут использовать конфликт в "ЛНР" для того, чтобы улучшить ситуацию в "серой зоне". Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил военный эксперт Игорь Романенко.

По его словам, ВСУ имеют шанс улучшить ситуацию на тех территориях, которые по минскими соглашениями должны были отойти под контроль Украины - до Дебальцево.

"Принципиально изменение марионеток на ситуацию вряд ли повлияет. Но когда они там ругаются, когда сосредоточены на внутренних проблемах, на мой взгляд, это то время, когда Вооруженные силы Украины смогут использовать в своих интересах и улучшить ситуацию в" серой зоне ", например, - на тех территориях, которые по минскими соглашениями должны были отойти к территории Украины, до Дебальцево", - заявил Романенко.

Также Романенко отметил, что следствием этого конфликта может быть слияние "ДНР" и "ЛНР". По его словам, для России так будет только проще.

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"Такая перспектива (слияние" ДНР "и" ЛНР "- ред.) может быть, как итог этих перестановок и действий. Россия еще раз оценит ситуацию и тогда может принять решение не только по замене каких-либо руководителей, но и объединение, что упростит управление, упростит финансовый поток и так далее", - сказал Романенко.

Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди . Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.

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