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ЗСУ може використати конфлікт в "ЛНР" для покращення ситуації в "сірій зоні" - експерт

ЗСУ може використати конфлікт в "ЛНР" для покращення ситуації в "сірій зоні" - експерт

Київ • УНН

 • 68155 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українські військові можуть використати конфлікт в "ЛНР" для того, щоб покращити ситуацію в "сірій зоні". Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив військовий експерт Ігор Романенко.

За його словами, ЗСУ мають шанс покращити ситуацію на тих територіях, які за мінськими угодами повинні були відійти під контроль України – аж до Дебальцевого.

"Принципово зміна маріонеток на ситуацію навряд вплине. Але коли вони там сваряться, коли зосереджені на внутрішніх проблемах, на мій погляд, це той час, коли Збройні сили України зможуть використати в своїх інтересах і покращити ситуацію в "сірій зоні", наприклад, - на тих територіях, які за мінськими угодами повинні були відійти до території Україні, аж до Дебальцевого", - заявив Романенко.

Також Романенко зазначив, що наслідком цього конфлікту може бути злиття "ДНР" та "ЛНР". За його словами, для Росії так буде тільки простіше.

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"Така перспектива (злиття "ДНР" та "ЛНР" - ред.) може бути, як підсумок цих перестановок і дій. Росія ще раз оцінить ситуацію і тоді може прийняти рішення не тільки по заміні яких-небудь керівників, але і об'єднання, що спростить управління, спростить фінансовий потік і так далі", - сказав Романенко.

Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це зв'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницкий повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. У той же час в "МВС республіки" заперечували заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.

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