ВСУ готовятся к контрнаступлению, мы намерены им помочь - Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Джо Байден в ходе обращения заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению. Он добавил, что Соединенные Штаты совместно с партнерами готовы поддержать Киев в борьбе с российской агрессией и освобождении территории от захватчиков, передает УНН.
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"Мы намерены помочь Украине защитить свои территории и перейти в контрнаступление. Для того чтобы освободить свою страну, они (украинцы, - ред.) должны противостоять российской военной мощи на поле боя. Им необходимо улучшить свою обороноспособность, чтобы иметь возможность противостоять российской агрессии в долгосрочной перспективе", - сказал он.
Детали
Американский президент напомнил, что вчера, 24 января, исполнилось 11 месяцев с дня полномасштабного вторжению россии в Украину. Он отметил, что в течение этого времени украинский народ продемонстрировал "всю силу своего мужества и несокрушимой решительности быть свободным".
Байден подчеркнул, что на каждом шагу войны США оказали "твердую и твердую поддержку" Украине, в частности, "демократы и республиканцы в Конгрессе выступали вместе". По его словам, Соединенные Штаты также работали совместно с союзниками с других стран, чтобы предоставить Киеву "максимум возможностей" для защиты.
"Я давно не видел ничего подобного. Сегодня США и Европа полностью едины. У меня был долгий разговор с нашими союзниками НАТО, канцлером Германии Шольцем, президентом Франции Макроном, премьер-министром Италии Мелони, чтобы продолжить нашу тесную координацию и полную поддержку Украины . россия ожидает, что наш союз не выдержит, что наше единство недолговечно. Но мы полностью и непоколебимо едины", - отметил он.
Добавим
Президент США Джо Байден во время обращения объявил о предоставлении Украине 31 танку Abrams.