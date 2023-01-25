ВСУ готовятся к контрнаступлению, мы намерены им помочь - Байден

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"Мы намерены помочь Украине защитить свои территории и перейти в контрнаступление. Для того чтобы освободить свою страну, они (украинцы, - ред.) должны противостоять российской военной мощи на поле боя. Им необходимо улучшить свою обороноспособность, чтобы иметь возможность противостоять российской агрессии в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Детали

Американский президент напомнил, что вчера, 24 января, исполнилось 11 месяцев с дня полномасштабного вторжению россии в Украину. Он отметил, что в течение этого времени украинский народ продемонстрировал "всю силу своего мужества и несокрушимой решительности быть свободным".

Байден подчеркнул, что на каждом шагу войны США оказали "твердую и твердую поддержку" Украине, в частности, "демократы и республиканцы в Конгрессе выступали вместе". По его словам, Соединенные Штаты также работали совместно с союзниками с других стран, чтобы предоставить Киеву "максимум возможностей" для защиты.

"Я давно не видел ничего подобного. Сегодня США и Европа полностью едины. У меня был долгий разговор с нашими союзниками НАТО, канцлером Германии Шольцем, президентом Франции Макроном, премьер-министром Италии Мелони, чтобы продолжить нашу тесную координацию и полную поддержку Украины . россия ожидает, что наш союз не выдержит, что наше единство недолговечно. Но мы полностью и непоколебимо едины", - отметил он.

Добавим

Президент США Джо Байден во время обращения объявил о предоставлении Украине 31 танку Abrams.