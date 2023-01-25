ЗСУ готуються до контрнаступу, ми маємо намір їм допомогти - Байден

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"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свої території та перейти в контрнаступ. Для того, щоб звільнити свою країну, вони (українці, - ред.) повинні протистояти російській військовій міці на полі бою. Їм необхідно покращити свою обороноздатність, щоб мати змогу протистояти російській агресії в довгостроковій перспективі", - сказав він.

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Американський президент нагадав, що вчора, 24 січня, виповнилося 11 місяців з повномасштабного вторгнення рф в Україну. Він відзначив, що протягом цього часу український народ продемонстрував "всю силу своєї мужності та незламної рішучості бути вільним".

Байден наголосив, що на кожному кроці війни США надав "тверду та непохитну підтримку" Україні, зокрема "демократи та республіканці у Конгресі виступали разом". За його словами, Сполучені Штати також працювали спільно з іншими союзниками, щоб надати Києву "максимум можливостей" для захисту.

"Я давно не бачив нічого подібного. Сьогодні США та Європа повністю єдині. У мене була довга розмова з нашими союзниками НАТО, канцлером Німеччини Шольцем, президентом Франції Макроном, прем'єр-міністром Італії Мелоні, щоб продовжити нашу тісну координацію та повну підтримку України. росія очікує, що наш союз не витримає, що наша єдність недовговічна. Але ми повністю і непохитно єдині", - зазначив він.

Додамо

Президент США Джо Байден під час звернення оголосив про надання Україні 31 танку Abrams.





