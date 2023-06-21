ВСУ активно разгромляют противника на Таврическом направлении

Детали

За последние сутки на Таврическом направлении подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1119 огневых задач, ударив противника со всех сторон. Это привело к значительным потерям на стороне врага, который потерял почти три роты убитыми и ранеными.

В результате активных боевых действий было уничтожено и повреждено 68 единиц военной техники противника. Среди них - 6 танков, 13 боевых машин пехоты, 2 бронированные боевые машины, бронетранспортер МТЛБ, 3 беспилотные летательные аппараты "Supercam", беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", 5 гаубиц 2С19 "Мста-С", 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 зенитных ракетных комплекса "Стрела", 5 самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт", 2 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион", БМ-21 "Град" и радиолокационная станция "Зоопарк".

Кроме того, было уничтожено 3 места хранения боеприпасов врага.

Напомним

Ранее сообщалось, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по его зенитно-ракетным комплексам. Также, было уничтожено 3 разведывательных БпЛА.