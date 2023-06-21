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ЗСУ активно розгромлюють противника на Таврійському напрямку 

Київ • УНН

 • 891310 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. На Таврійському напрямку українські військові систематично виганяють ворога з його позицій, а також продовжують здійснювати просування вперед. Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.

ЗСУ активно розгромлюють противника на Таврійському напрямку 

Деталі

За останню добу на Таврійському напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1119 вогневих завдань, ударивши противника з усіх боків. Це призвело до значних втрат на боці ворога, який втратив майже три роти вбитими та пораненими.

Внаслідок активних бойових дій було знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника. Серед них - 6 танків, 13 бойових машин піхоти, 2 броньовані бойові машини, бронетранспортер МТЛБ, 3 безпілотні літальні апарати "Supercam", безпілотний літальний апарат "Орлан-10", 5 гаубиць 2С19 "Мста-С", 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 зенітних ракетних комплекси "Стріла", 5 самохідних артилерійських установок 2С5 "Гіацинт", 2 самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон", БМ-21 "Град" та радіолокаційна станція "Зоопарк".

Крім того, було знищено 3 місця зберігання боєприпасів ворога.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що авіація сил оборони за минулу добу завдала дала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 - по його зенітно-ракетних комплексах. Також, було знищено 3 розвідувальних БпЛА. 

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