Авіація ЗСУ за добу завдала 8 ударів по окупантах, знищено 3 розвідувальних БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Авіація сил оборони за минулу добу завдала дала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 - по його зенітно-ракетних комплексах. Знищено 3 розвідувальних БпЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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“Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 — по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 станції РЕБ, 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливий об’єкт ворога.
Доповнення
Українські військові протягом травня-червня знищили 13 російських ракет Х-47 “Кинджал”, понад 20 балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху.