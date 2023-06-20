Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по оккупантам, уничтожено 3 разведывательных БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по его зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено 3 разведывательных БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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“Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 — по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 станции РЭБ, 17 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важный объект’врага.
Дополнение
Украинские военные в течение мая-июня уничтожили 13 российских ракет Х-47 “Кинжал”, более 20 баллистических ракет и другого российско-иранского хлама.