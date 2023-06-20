Понад 20 балістичних ракет та 13 "Кинджалів" було знищено за травень-червень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Українські військові протягом травня-червня знищили 13 російських ракет Х-47 «Кинджал», понад 20 балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, пише УНН.
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"13 ракет Х-47 "Кинджал" знищено протягом травня-червня, а ще – понад двадцять балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху!" - написав Олещук у Telegram.
Також він повідомив, що вручив заслужені нагороди воїнам зенітних ракетних військ Повітряних Сил, які захищають Київщину (і не тільки) від ракетного тероризму росії.
"Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК "Patriot" і зруйнували міф про "непереможний" російський "Кинджал", - зазначив він.
Доповнення
Українські захисники у небі над Україною у ніч на 20 червня знищили 32 з 35 запущених російськими військами ударних дронів Shahed-136/131.