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Более 20 баллистических ракет и 13 "Кинжалов" было уничтожено за май-июнь

Киев • УНН

 • 1605885 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украинские военные в течение мая-июня уничтожили 13 российских ракет Х-47 «Кинжал», более 20 баллистических ракет и другого российско-иранского хлама. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, пишет УНН.

Более 20 баллистических ракет и 13 "Кинжалов" было уничтожено за май-июнь

Цитата

"13 ракет Х-47 "Кинжал" уничтожено в течение мая-июня, а еще – более двадцати баллистических ракет и прочего российско-иранского хлама!" - написал Олещук в Telegram.

Также он сообщил, что вручил заслуженные награды воинам зенитных ракетных войск Воздушных Сил, которые защищают Киевщину (и не только) от ракетного терроризма россии.

"Да, это те ребята, что досрочно завершили обучение за рубежом, как можно быстрее обеспечили боевую работу ЗРК "Patriot" и разрушили миф о "непобедимом" российском "Кинжале", - отметил он.

Дополнение

Украинские защитники в небе над Украиной в ночь на 20 июня уничтожили 32 из 35 запущенных российскими войсками ударных дронов Shahed-136/131.

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