ВС Венесуэлы решили провести военные учения по защите стратегических объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Вооруженные силы Венесуэлы проведут учения по защите стратегических объектов после массового отключения электроэнергии в стране, ставшего результатом саботажа. Об этом сообщил в среду министр обороны Владимир Падрино Лопес, передает УНН.
“Чтобы закрепить победу нашего народа перед лицом агрессии в отношении системы электроснабжения, президент Николас Мадуро приказал Национальным боливарианским вооруженным силам провести комплексные учения Ana Karina Rote в эту субботу и воскресенье для защиты народа и государственных стратегических объектов”, — написал он в Twitter.
Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.
Как сообщил ранее министр связи и информации Хорхе Родригес, подача электроэнергии была восстановлена практически на всей территории страны.
Para consolidar la victoria popular ante la agresión al Servicio Eléctrico Nacional, Pdte @NicolasMaduro ordenó a la FANB conducir Ejercicio de Acción Integral “ANA KARINA ROTE” para la protección del pueblo y los servicios estratégicos de la Nación, próximo Sábado y Domingo. pic.twitter.com/rQa5fipvYz— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 13 березня 2019 р.
Напоминаем, СМИ назвали “террором” беспорядки в венесуэльском Маракайбо, также появились видео мародерства.