ЗС Венесуели вирішили провести військові навчання з захисту стратегічних об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Збройні сили Венесуели проведуть навчання щодо захисту стратегічних об’єктів після масового відключення електроенергії в країні, що став результатом саботажу. Про це повідомив в середу міністр оборони Владімір Падріно Лопес, передає УНН.
“Щоб закріпити перемогу нашого народу перед обличчям агресії по відношенню до системи електропостачання, президент Ніколас Мадуро наказав Національним Боліваріанським збройним силам провести комплексні навчання Ana Karina Rote в цю суботу та неділю для захисту народу і державних стратегічних об’єктів”, — написав він у Twitter.
Увечері 7 березня Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без світла. Згідно з даними влади, причиною став саботаж на найбільшій в країні ГЕС імені Сімона Болівара в штаті Болівар. На думку деяких експертів, ця аварія стала безпрецедентною за масштабами.
Як повідомив раніше міністр зв’язку і інформації Хорхе Родрігес, подача електроенергії була відновлена практично на всій території країни.
Para consolidar la victoria popular ante la agresión al Servicio Eléctrico Nacional, Pdte @NicolasMaduro ordenó a la FANB conducir Ejercicio de Acción Integral “ANA KARINA ROTE” para la protección del pueblo y los servicios estratégicos de la Nación, próximo Sábado y Domingo. pic.twitter.com/rQa5fipvYz— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 13 березня 2019 р.
Нагадуємо, ЗМІ назвали “террором” безлади у венесуельському Маракайбо, також з’явилися відео мародерства.