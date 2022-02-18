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Разрушенные дома и раненый: полиция Донецкой области документирует последствия терактов в 20 населенных пунктах

Киев • УНН

 • 48921 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Полиция Донецкой области документирует последствия терактов в 20 населенных пунктах. Больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки. Разрушены дома, ранен один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Цитата

“По состоянию на 15:00, полиция Донецкой области документирует последствия терактов в 20 населенных пунктах”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в целом сегодня, 18 февраля, обстрелам подверглись поселки Светлодарск, Трудовское, Шумы, Луганское, Гнутове, Опытное, Верхнеторецкое, Невельське, Нью-Йорк, Гранитное, Южное, Старогнатовка, Чермалык, Водяное, Новогригорьевка, Новотроицкое, город Красногоровка и пгт Мироновский.

“Так, с семи утра со стороны незаконных вооруженных формирований продолжался обстрел окрестностей смт Верхнеторецкое. В результате событий пострадавших нет, однако была повреждена линия электропередач в направлении поселков Новобахмутовка, Каменка, Новоселовка Вторая и Красногоровка. В настоящее время без электроэнергии остаются 30 жителей Новоселовки-2, 600 жителей Новобахмутовки и 800 жителей Верхнеторецкого”, — отмечается в сообщении.

Полиция информирует, что частично без электроснабжения остались жители Старогнатовки.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены дома мирных жителей Волновахского района. В селе Васильевка снаряд попал в квартиру 70-летней женщины, также от огня пострадали дом 72-летнего жителя селе Трудовское.

“Полицейские документируют последствия событий и оказывают помощь гражданам. По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны). Кроме того, в результате минометного обстрела с. Старогнатовка был тяжело ранен солдат ВСУ. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 258 УК (Террористический акт)”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ “Счастье” попала гуманитарная колонна от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

По данным ГСЧС, в результате обстрела города Счастье было повреждено админздание 32-й Государственной пожарно спасательной части. Информации о жертвах и пострадавших среди гражданского населения нет.

Также в селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.

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