Бойовики обстріляли колону з гуманітарною допомогою від ООН, а не Червоного Хреста - Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ “Щастя” потрапила гуманітарна колона від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, а не автомобілі від Червоного Хреста. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.
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"За уточненою інформацією, це були автомобілі не Червоного Хреста, а колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Гуманітарна колона від УВКБ ООН потрапила під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ “Щастя”, - написав Залужний.
Деталі
За його словами, сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ “Щастя”, що в Луганській області, де в цей час проходили оформлення Держприкордонслужби водії та вантажні автомобілі, які напередодні доставили гуманітарний вантаж від УВКБ ООН та рухалися з непідконтрольної території.
Він зазначив, що обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що на Донбасі під обстріл бойовиків потрапив гумконвой Червоного Хреста.
За даними ДСНС, внаслідок обстрілу міста Щастя було пошкоджено адмінбудівлю 32-ї державної пожежно рятувальної частини. Інформації щодо жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.