На Донбасі під обстріл бойовиків потрапив гумконвой Червоного Хреста
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли КПВВ “Щастя” в Луганській області, коли там перебвав гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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"Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ “Щастя”, що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території", — написав Залужний.
За його словами, обстріл здійснили з великокаліберного кулемета (приблизно 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.
"Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні", — додав Залужний.
Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.
Додамо
За даними ДСНС, внаслідок обстрілу міста Щастя було пошкоджено адмінбудівлю 32-ї державної пожежно рятувальної частини. Інформації щодо жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.