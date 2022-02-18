На Донбасі під обстріл бойовиків потрапив гумконвой Червоного Хреста

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 21349 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 50722 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 65010 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 67541 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 97087 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 153419 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 169451 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213086 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200398 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187320 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 88896 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 86875 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 39447 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 78902 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 113008 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 113008 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 78902 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 243787 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 367408 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 623626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 80887 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 119897 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 145896 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 167219 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 179799 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

На Донбасі під обстріл бойовиків потрапив гумконвой Червоного Хреста

На Донбасі під обстріл бойовиків потрапив гумконвой Червоного Хреста

Київ • УНН

 • 62472 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли КПВВ “Щастя” в Луганській області, коли там перебвав гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Деталі

"Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ “Щастя”, що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території", — написав Залужний.

За його словами, обстріл здійснили з великокаліберного кулемета (приблизно 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.

"Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні", — додав Залужний.

Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.

Додамо

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу міста Щастя було пошкоджено адмінбудівлю 32-ї державної пожежно рятувальної частини. Інформації щодо жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84