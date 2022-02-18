На Донбассе под обстрел боевиков попал гумконвой Красного Креста
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня российские оккупационные войска обстреляли КПВВ "Счастье" в Луганской области, когда там находился гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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"Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска совершили обстрел КПВВ “Счастье”, что в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории", — написал Залужный.
По его словам, осуществили обстрел из крупнокалиберного пулемета (примерно 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.
"Четыре авто из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытия. Восемь авто остались в межпозиционной зоне", - добавил Залужный.
Потерь среди гражданских людей и состава Объединенных сил нет.
Добавим
По данным ГСЧС, в результате обстрела города Счастье было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части. Информация о жертвах и пострадавших среди гражданского населения отсутствует.
Также в селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.