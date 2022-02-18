Боевики обстреляли колонну с гуманитарной помощью от ООН, а не Красного Креста - Залужный

Цитата

"По уточненной информации, это были автомобили не Красного Креста, а колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Гуманитарная колонна от УВКБ ООН попала под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ “Счастье”, - написал Залужный.

Детали

По его словам, сегодня около 12:00 российские оккупационные войска совершили обстрел КПВВ “Счастье”, что в Луганской области, где в это время проходили оформления Госпогранслужбы водители и грузовые автомобили, которые накануне доставили гуманитарный груз от УВКБ ООН и двигались с неподконтрольной территории.

Он отметил, что обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномет 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на Донбассе под обстрел боевиков попал гумконвой Красного Креста.

По данным ГСЧС, в результате обстрела города Счастье было повреждено админздание 32-й государственной пожарно спасательной части. Информации о жертвах и пострадавших среди гражданского населения нет.

Также в селе Артёма произошло прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.