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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Зруйновані будинки та поранений: поліція Донеччини документує наслідки терактів у 20 населених пунктах

Зруйновані будинки та поранений: поліція Донеччини документує наслідки терактів у 20 населених пунктах

Київ • УНН

 • 48921 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Поліція Донеччини документує наслідки терактів у 20 населених пунктах. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одну людину. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Донецької області.

Цитата

“Станом на 15:00. Поліція Донеччини документує наслідки терактів у 20 населених пунктах”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що загалом сьогодні, 18 лютого, обстрілам піддалися селища Світлодарськ, Трудівське, Шуми, Луганське, Гнутове, Опитне, Верхньоторецьке, Невельське, Нью — Йорк, Гранітне, Південне, Старогнатівка, Чермалик, Водяне, Новогригорівка, Новотроїцьке, місто Красногорівка та смт Миронівський.

“Так, з сьомої ранку з боку незаконних збройних формувань тривав обстріл околиць смт Верхньоторецьке. В наслідок подій постраждалих немає, однак було пошкоджено лінію електропередач у напрямку селищ Новобахмутівка, Кам‘янка, Новоселівка друга та Красногорівка. На теперішній час без електроенергії залишаються 30 мешканців Новоселівки −2, 600 мешканців Новобахмутівки та 800 мешканців Верхньоторецького”, — зазначається в повідомленні.

Поліція інформує, що частково без електропостачання залишилися мешканці Старогнатівки.
Окрім того, в результаті обстрілу було пошкоджено будинки мирних жителів Волноваського району. У селі Василівка снаряд потрапив у помешкання 70-річної жінки, також від ворожого вогню було пошкоджено будинок 72-річного мешканця селі Трудівське.

“Поліцейські документують наслідки подій та надають допомогу громадянам. За даним фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). Окрім того, в результаті мінометного обстрілу с. Старогнатівка було тяжко поранено солдата ЗСУ. Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 258 ККУ (Терористичний акт)”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ “Щастя” потрапила гуманітарна колона від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу міста Щастя було пошкоджено адмінбудівлю 32-ї державної пожежно рятувальної частини. Інформації щодо жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.

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