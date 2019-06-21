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Рост ВВП Украины в I квартале замедлился до 2,5%

Киев • УНН

 • 7116 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Рост экономики Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,5% в годовом измерении, замедлившись с 3,5% в предыдущем квартале. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Рост ВВП Украины в I квартале замедлился до 2,5%

"В I квартале 2019 года экономика Украины выросла на 2,5% в годовом измерении (г/г), замедлившись с 3,5% г/г в IV квартале 2018 года", - указали в НБУ, сославшись на опубликованные Госстатистики развернутые показатели ВВП за I квартал этого года.

Фактические темпы роста экономики в I квартале 2019 года, как отметили в регуляторе, отвечали оценке Национального банка.

Основным двигателем роста реального ВВП ожидаемо оставался внутренний спрос, добавили в НБУ.

"Развернутые данные по росту реального ВВП за I квартал свидетельствуют, что расширение внутреннего спроса происходило быстрее, чем ожидалось согласно прогнозу, обнародованному в Инфляционном отчете за апрель 2019 года", - указали в Нацбанке.

Напомним, по данным Госстатистики, обнародованным в мае, реальный ВВП в I квартале 2019 года в сравнении с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,2%, а по сравнению с I кварталом 2018 года - на 2,2%.

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